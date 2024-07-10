عبر طفل سوداني من معجبي المذيعة السودانية الحسناء دعاء حيدر, عن حزنه بعد خطوبتها الأسبوع الماضي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الطفل وهو حزين مع والده, الذي قام بتصوير المقطع وتطيب خاطره. ووصف الطفل المذيعة الفاتنة بالحلوة والطويلة, قائلاً لوالده: (لكن يا بابا هي طويلة وحلوة وكانت الكراش حقتي). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد ردت المذيعة دعاء حيدر على الطفل في المقطع الذي نشرته إحدى صديقاتها, وكتبت: (كر علي يحليلو حلو حلا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. طفل سوداني من معجبي المذيعة الفاتنة دعاء حيدر يبكي ويذرف الدموع بعد خطوبتها: (طويلة وحلوة وكانت الكراش حقتي) والمذيعة ترد عليه: (كر علي يحليلو حلو حلا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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