تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا بعد مشاركته من قبل المتابعين.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل سوداني, بالعاصمة المصرية القاهرة, الفنان السوداني الكبير كمال ترباس, وهو جالس على كرسي وهو يغني أغنيته الشهيرة (جنى الباباي).
وتفاجأ ترباس بدخول الفنانة الشهيرة مونيكا روبرت, وهي تقدم وصلة رقص مثيرة أمامه بأزياء وصفها المعلقون بالفاضحة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تمايلت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني, في الرقص وسط ابتسامات الفنان كمال ترباس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء فاضحة.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تقدم وصلة رقص مثيرة أمام الفنان كمال ترباس خلال حفل بالقاهرة والأخير يتفاعل معها بالابتسامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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