ريال مدريد يكشف عن موعد تقديم مبابي ورقمه في الفريق

مبابي

سيقدّم ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكرة القدم، نجمه الجديد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الثلاثاء المقبل في 16 يوليو على ملعب سانتياغو برنابيو، وفقا لما أعلنه النادي الأربعاء.

وسيستقبل فلورنتينو بيريس رئيس النادي، الوافد الجديد في حفل التوقيع الرسمي الذي سيربط مبابي مع نادي العاصمة للمواسم الخمسة المقبلة.

وسيرتدي مبابي القميص رقم 9 في الموسم المقبل وفقا للنادي، وهو الرقم الذي ارتداه أخيرا مواطنه، كريم بنزيمة المنتقل في الموسم الماضي إلى الاتحاد السعودي.

وكان مبابي (25 عاما) أعلن رحيله عن باريس سان جرمان في 10 مايو الماضي بعد سبع سنوات قضاها مدافعا عن ألوانه ونجح في أن يصبح أفضل هداف في تاريخه (256 هدفا في 308 مباريات في مختلف المسابقات).

ونجح مبابي في إحراز جميع الألقاب المحلية مع سان جرمان، لكنه فشل في قيادته إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا حيث وصل معه إلى النهائي عام 2020 قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1.

وسيشكّل مبابي إلى جانب الإنكليزي جود بيلينغهام، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، ثلاثياً مرعباً في صفوف الفريق الملكي الذي أحرز بطولة إسبانيا الموسم الماضي، بقيادة مدربه الإيطالي، كارلو أنشيلوتي.

ويبدأ ريال مدريد موسمه في الدوري أمام مايوركا في الدوري، في حين سينتظر الجمهور رؤية النجم الجديد يلعب على ملعب سانتياغو برنابيو أمام بلد الوليد الصاعد في المرحلة الثانية.

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