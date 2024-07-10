مي كساب تكشف كواليس تصوير كليبها الجديد «قطة»

كشفت الفنانة مي كساب عن انتهائها من تصوير كليب جديد بعنوان «قطة»، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت مي كساب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها صورت الكليب في الساحل الشمالي تحت إدارة المخرجة ميا المهدي ومدير التصوير رامي عادل، مضيفة أن الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

وأشارت مي كساب إلى أن الكليب من المقرر طرحه في خلال أسبوع ليس أكثر، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور خاصة وأن الأغنية جديدة عليها ومختلفة في الوقت نفسه.

وتتواجد مي كساب حاليا في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية مع أسرتها، وتتابع في الوقت ذاته مراحل مونتاج ومكساج كليبها الجديد.

الوطن نيوز