والى القضارف يخاطب منسوبى كتيبة اسود قضروف سعد بمحلية الوسط

خاطب والي القضارف المكلف اللواء ركن معاش محمد احمد حسن بساحة قرية ام شجرة بمحلية وسط القضارف صباح الاربعاء منسوبي كتيبة اسود قضروف سعد الذين تلقوا دورة متقدمة فى مجال الأسلحة بحضور ممثل الفرقة الثانية مشاة العقيد ركن يوسف محمد بلال وعدد من أعيان وقيادات القرية.

واكد الوالي المكلف حرص حكومة الولاية على اعداد المستنفرين اعدادا جيدا يمكنهم من الدفاع عن الولاية والبلاد مشيرا إلى ان الحرب المفروضة على البلاد تستهدف تدمير البنية التحتية بها واذلال الشعب السودانى ونهب ثرواته.

واشاد ممثل الفرقة الثانية مشاة بتدافع اهل ام شجرة نحو ميادين التدريب و مشاركتهم الفاعلة فى الارتكازات العسكرية إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها مما يجسد تلاحم الشعب مع القوات المسلحة مجددا العزم على رفع قدرات المستنفرين القتالية وتهيأتهم للدفاع عن ارض الوطن.

واكد وكيل مك عموم البوادره بالسودان الاستاذ مروة ابراهيم الخليفة وقوف منسوبي الكتيبة واهل ام شجرة خلف القوات المسلحة وهي تزود عن حياض الوطن مؤكدا استمرارهم فى تدريب القادرين على حمل السلاح حتى يتم تحرير كل شبر دنسه التمرد من البلاد.