جبريل يتراس وفد السودان المشارك في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني

يترأس معالي الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وفد السودان المشارك في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني المنعقدة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو يومي ١٠ و١١ يوليو الجاري وضم الوفد القائم بأعمال سفارة السودان بطوكيو وممثل عن وزارة الطاقة. وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمنتدى وزير ألإقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبعض المسؤولين الآخرين. خصص اليوم الاول من المنتدى لمؤتمر الأعمال والاقتصاد بين القطاعين العام والخاص فيما يشمل اليوم الثاني فعاليات المؤتمر الوزاري والذي سيتناول قضايا التنمية الاقتصادية العربية اليابانية المرنة والمستدامة ومن المقرر أن يقدم الدكتور جبريل إبراهيم بيان السودان يوم غد الخميس 11 يوليو. كما سيعقد عدد من اللقاءات على هامش المنتدي بما في ذلك اجتماع مع وزير ألإقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ووزير الدولة بوزارة الخارجية اليابانية إضافة للاجتماعات مع بعض رؤساء المؤسسات المالية والتنموية اليابانية مثل الجايكا والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية (جترو) وبنك اليابان للتعاون الدولي. وسيقدم سيادته محاضرة بعنوان الأوضاع الراهنة وآفاق إعادة الإعمار في السودان في جامعة ميجي اليابانية العريقة. سونا

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