اردول: السودان يحتاج لحوار بناء وشفاف ينهي الحرب والمعاناة ويجلب المساعدات

شاركنا مساء الاربعاء مع عدد من قيادات الكتل السياسية والقوى المدنية في الجلسة التحضيرية للحوار السياسي السوداني الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي والايقاد في اديس ابابا ، تحدثتنا نيابة عن زملائنا فى الكتلة الديمقراطية واشرنا الي أهمية ملكية وقيادة سودانية للحوار وان يكون شاملا للأطراف والموضوعات، السودان يحتاج لحوار بناء وشفاف ينهي الحرب والمعاناة ويجلب المساعدات الإنسانية عاجلا ويحقق السلام الشامل ويحل مسالة القطاع الامني ويجيب على السؤال المحوري حول كيف ومن يحكم السودان وكيف يجب أن يكون عليه السودان .
سنعمل على ان تحقق هذه الجلسات النتائج المرجوة منها وتكون الجلسة التحضيرية هذه منطلق لحوار جامع .
مبارك اردول
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