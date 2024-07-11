“دراما لا تخلو من المواقف المضحكة”.. نسرين طافش تروج لمسلسل «جوقة عزيزة»

نسرين طافش

روجت الفنانة نسرين طافش، لأحدث أعمالها الدرامية مسلسل «جوقة عزيزة»، ومن المقرر انطلاقتها من خلال شبكة قنوات «MBC»، ومن المتوقع أن يشهد نجاحا كبيرا. وذلك ابتداء من الاربعاء.

ومن جانبها، شاركت نسرين طافش عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البرومو التشويقي لمسلسل جوقة عزيزة، معلقة عليه قائلة: «موعدنا الساعة 5، بتوقيت السعودية، على قناة MBC1، حكاية شعبية مشوقة ودراما لاتخلو من المواقف المضحكة المبكية».

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، فيلم بنقدر ظروفك، الذي يعرض حاليا في السينمات المصرية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي اجتماعي، من خلال تفاصيل حياة شخصين يريدان الزواج ولكن تمنعهما الظروف الاقتصادية، ولكنهما يحاولان التغلب عليها بكل الطرق، بمساعدة من حولهم للخروج من تلك الأزمة وينجحان بالفعل في إتمام الزيجة.

بوابة الأهرام