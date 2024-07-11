قرارٌ أمني بمغادرة كافة الأجانب لولاية الخرطوم خلال أسبوعين

أعلن مدير إدارة الأجانب والضبط الهجري بولاية الخرطوم، العقيد شرطة، نزار خليل، لكافة الأجانب بمغادرة ولاية الخرطوم خلال 15 يوماً حفاظاً على أرواحهم خلال فترة الحرب.

الجدير بالذكر أن هذا القرار صدر بناءً على قرار لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم. صحيفة السوداني

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