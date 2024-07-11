محور سنار اليوم دحر وتدمير عدة محاولات فاشلة شنتها مليشيا الدعم السريع

بسم الله الرحمن الرحيم
القيادة العامة للقوات المسلحة
تعميم صحفي
الخميس ١١ يوليو ٢٠٢٤م
تمكنت قواتنا في محور سنار اليوم من دحر وتدمير عدة محاولات فاشلة شنتها مليشيا آل دقلو الإرهابية للهجوم على المدينة وقد لاذت المليشيا بالفرار بعد تكبدها خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.
كما دمرت واستلمت قواتنا في محور المناقل بمنطقتي ود الحسين وبورتبيل عددا كبيرا من العربات القتالية وناقلات الجنود المدرعة وقد تكبد العدو في كلا المنطقتين خسائر كبيرة في الأفراد .
(نصر من الله وفتح قريب)
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة
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