جنوب السودان تلقي القبض علي 80 عربة قتالية تتبع لمليشيا التمرد قبل الوصول للدمازين

حكومة دولة جنوب السودان تلقي القبض علي 80 عربة قتالية تتبع لمليشيا التمرد وتوقفها عند منطقة الرّنك بأعالي النيل وتمنعها من العبور إلي منطقة قلي حيث كانت تحاول الوصول إلي الدمازين مروراً بمنطقة بوط.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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