إسقاط مسيرة كانت تستهدف تجمعًا بمقر حكومة القضارف

درون - ارشيف إسقاط طائرة مسيرة كانت تستهدف اجتماعاً للمقاومة الشعبية بمقر حكومة القضارف.

قامت القوات الدفاعية التابعة للجيش السوداني بإسقاط طائرة انتحارية بدون طيار أطلقتها قوات الدعم السريع وكانت تستهدف مبنى حكومة ولاية القضارف.

ويستضيف المبنى تجمعًا تنظمه المقاومة الشعبية لدعم المجهود الحربي للدفاع عن الولاية.

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