الرئيس الجزائري يعلن “نيته” الترشح لولاية ثانية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، أنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثانية، وذلك في مقطع مصور نشرته الرئاسة على صفحتها على فيسبوك.

وتبون (79 عاما) الذي تنتهي ولايته الأولى في ديسمبر، انتخب في 2019 بنسبة 58 في المئة من الأصوات.

وأعلن في مارس أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في السابع من سبتمبر، قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلا.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في 21 مارس في بيان صدر إثر اجتماع خاص ترأسه تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية “إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024″، وأكد تبون أن قرار إجراء انتخابات رئاسية “مسبقة” جاء “لأسباب تقنية محضة”.

وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019 وفاز فيها تبون بحصوله على 58 في المئة من الأصوات، ليخلف حينها عبد العزيز بوتفليقة الذي دُفع إلى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك الاحتجاجي الشعبي.

فرانس برس