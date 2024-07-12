والي كسلا يتفقد المواقع البديلة للايواء

قام والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق برفقة وزير التربية والتوجيه بزيارة تفقدية الى المواقع المقترحة لايواء الوافدين الى كسلا من الولايات التي تأثرت بالحرب خاصة الوافدين من ولاية سنار. واطمأن الوالي خلال الجولة التي شملت موقع المستشفى المرجعي ومصنع البصل ووزارة الانتاج والموارد الاقتصادية اطمأن على الترتيبات الجارية لتهيئة المواقع حتى يتثنى ترحيل الوافدين اليها وتفريغ المدارس بمحلية كسلا لمباشرة العام الدراسي. واستمع الوالي والوفد المرافق له من الجهات المشرفة على تهيئة المواقع المذكوره حول سير العمل الجاري وماتوصل اليه والاحتياجات المطلوبة لاكمال العمل حتى يتثنى ترحيل الوافدين لمراكز الايواء البديلة. تجدر الاشارة الى ان الولاية استقبلت خلال الايام الماضية عددا كبيرا من الاسر الوافدة من ولاية سنار وتسعى الولاية عبر اللجنة العليا للطواريء لبذل جهودها لانفاذ الاعمال في اقرب وقت ممكن لتوفيق اوضاع الاسر الوافدة وتسكينها في مراكز الايواء المحددة بعد توفير الخدمات الاساسية بها من مياه وكهرباء ووحدات علاجية. و ثمن الوالي المكلف الجهود المبذولة تجاه توفيق اوضاع الاسر الوافدة في مراكز الايواء البديلة مشيرا الى ان ولاية كسلا استقبلت عددا مقدرا من الوافدين ممايعني تسخير كافة الامكانيات في سبيل استقبالهم وايوائهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم منوها الى ضرورة الإسراع في تكملة العمل في ظل بدايات فصل الخريف وهطول الامطار. سونا

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