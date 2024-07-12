شبكة أطباء السودان: ندين اعتداء الدعم السريع على الكوادر الصحية بمستشفى دونتاي بمحلية السوكي

الدعم السريع قالت شبكة أطباء السودان بأنها تدين اعتداء الدعم السريع على الكوادر الصحية بمستشفى دونتاي بمحلية السوكي بولاية سنار وسرقة الصيدلية المركزية ومخزن الأدوية ونعتبره سلوك متعمد لتشريد الأطباء وتضييق على المواطنيين لتهجيرهم قسرياً. الجزيرة – السودان

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