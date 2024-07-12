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شبكة أطباء السودان: ندين اعتداء الدعم السريع على الكوادر الصحية بمستشفى دونتاي بمحلية السوكي

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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الدعم السريع

قالت شبكة أطباء السودان بأنها تدين اعتداء الدعم السريع على الكوادر الصحية بمستشفى دونتاي بمحلية السوكي بولاية سنار وسرقة الصيدلية المركزية ومخزن الأدوية ونعتبره سلوك متعمد لتشريد الأطباء وتضييق على المواطنيين لتهجيرهم قسرياً.

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الجزيرة – السودان

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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