شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يتمشى في شوارع أوروبا واضعاً صورة “البرهان” على قميصه ويهتف باسم الجيش وكتائب البراء

البرهان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب سوداني, يتمشى في شارع بإحدى الدول الأوروبية التي يقيم فيها. ولفت الشاب أنظار المتابعين بطباعته لصورة رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان, على قميصه. وهتف الشاب باسم الجيش وأقسامه المتعددة “الهجانة” و “قوات العمل الخاص” كما هتف باسم كتائب البراء بن مالك, مؤكداً أنه ابن دولة “56” وإبن الإنقاذ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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