شاهد بالصورة.. زواج فتاة سودانية من شاب فرنسي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صورة حظيت باهتمام غير مسبوق من قبل المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصورة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي عروس قيل أنها سودانية, واقفة بجوار عريسها. وأكدت الصفحات الناشرة للصورة أن الفتاة السودانية تزوجت من شاب فرنسي بإحدى الدول الأوروبية, في حفل زفاف أقيم بالطقوس السوداني. وظهر العريس الفرنسي, وفقاً للصورة التي رصدها محرر موقع النيلين وهو يرتدي جلابية “الجرتق”, والتي يرتديها العريس السوداني في طقوس سودانية تتم بعد مراسم الزفاف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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