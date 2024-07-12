مصطلح حرب الكرامة بحاجة لمراجعة لإنو ملتبس. دا حرب تحرير.. والتحرير الذي أعني، لا يستهدف إراقة المزيد من الدماء.. بل تحرير كل العُقد السودانية المزمنة. تحرير العقول من جهالات التصورات المتخلفة عن الوطن والمواطن والكسب والإنتاج. تحريرها من عبودية طوطم القبيلة، إعادة ضبط وترتيب الحقوق والواجبات، إلخ.. يجب ألّا يتوقف حرب التحرير إلا والسودان دولة عظمى.. وبالمرة نغير اسم السودان ذاتو.. اسم فُقر ومنقطع عن الامداد والامتداد والإلهام التاريخي والحضاري لأهلو.. من يعيشون في رقعة السودان، يستحقون غداً أجمل من حاضره وماضيه..

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