رسمياً… الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير يقود نهائي يورو 2024

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير قمة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024.

ويستضيف الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، نهائي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، والذي سيجمع بين إسبانيا وإنجلترا، يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسيلعب “الماتادور الإسباني” المباراة النهائية، بعدما تفوق على نظيره الفرنسي، (2-1) وهي نفس النتيجة التي حققها المنتخب الإنجليزي على هولندا.

ووفقا لما نشره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي، فإن يويفا قرر تعيين طاقم فرنسي لقيادة المباراة النهائية بقيادة فرانسوا ليتكسير.

وسيعاون فرانسوا ليتكسير مواطنيه سيريل موجنييه ومهدي رحموني، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع البولندي سيمون مارسينياك.

أما الفرنسي جيروم بريسارد سيتولى مهمة حكم الفيديو “الفار” ويعاونه مواطنه ويلي ديلاغود.

وبدأ ليتكسير مسيرته المميزة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال عام 2016، وأدار أول مباراة دولية في مارس/آذار 2018، عندما قاد مباراة البوسنة والهرسك ضد بلغاريا.

وسبق أن أدار ليتكسير أيضا مباراة نهائي كأس فرنسا في الموسم الماضي بين فريقي باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، وكذلك مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي.

وعلى مستوى اليورو، ستكون هذه هي المباراة الرابعة للحكم الفرنسي بالنسخة الحالية، بعدما أدار 3 مباريات جمعت بين كرواتيا ضد ألبانيا والدنمارك ضد صربيا في الدور الأول.

كذلك أدار مباراة إسبانيا وجورجيا في ثمن النهائي التي فاز بها “الماتادور” بنتيجة (4-1).

جريدة الرياض