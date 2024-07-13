تخصيص مائة ألف متر للصناعة الدوائية بالولاية الشمالية

كشف المجلس القومي للأدوية والسُّموم عن توفير مساحة مائة الف متر مربع للتصنيع الدوائي بمدينة دنقلا (الأندلس الصناعية) وذلك فى إطار الجهود المبذولة للنهوض بصناعة الدواء بالولاية . وأشار الأمين العام للمجلس د .علي بابكر إلى صدور توجيهات خلال العام الماضي بعد إندلاع الحرب لمصانع الأدوية بامكانية انشاء افرع ونقل التصنيع إلى الولايات. وقال ان النتائج المتوقعة من توطين الصناعة الدوائية بالولايات تحقيق الأمن الإستراتيجي للصناعات الدوائية إلى جانب تصنيع بعض الأصناف الدوائية محليا بدلا عن إستيرادها من الخارج وتوفير فرص عمل للكوادر فضلا عن نقل تجارب الدول في التصنيع الدوائي لمدن السودان المختلفة . وكشف مدير فرع المجلس القوميّ للأدوية والسُّموم بالولاية الشمالية د ياسر بشري عن اكتمال الترتيبات لقيام منتدى التصنيع الدوائي الثلاثاء المقبل بمدينة دنقلا والذى يهدف إلى إستقطاب الشركات ومصانع الأدوية والمستثمرين لتدشين المنطقة المخصصة للصناعه الدوائية . وسيناقش خلاله عددا من الأوراق العلمية . سونا

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