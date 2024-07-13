زوج يتنازل عن محضر خيانة زوجته والنيابة تقرر حبس العشيق

حبس

شهدت منطقة التبين في القاهرة الخميس، واقعة خيانة زوجية، وصلت لقسم الشرطة ورغم أن المبلغ تنازل عن حقه في القضيه إلا أن النيابة العامة كان لها رأي آخر، وطبقت حق القانون وحبست العشيق بتهمة دخول منزل بدون إذن مالكه وفى غيابه.

كعادته يخرج الزوج من المنزل متجها إلى عمله مبكرا ويعود في ساعة متاخرة، لكنه يوم الواقعة شعر بقليل من التعب فقرر أن يترك العمل ويعود لمنزله ليأخذ قسطا من الراحة لم يدق الزوج جرس الباب فهو يمتلك مفتاح منزله، وبالفعل فتح باب شقته ودلف للداخل، ليسمع أصواتا غريبة داخل غرفة النوم، وقتها أدرك الزوج خيانة زوجته له فهى داخل غرفة نومه صحبة عشيقها، لم يتردد الزوج كثيرا وقام بإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وألقت القبض على الزوجة وعشيقها أثناء ممارسة الرذيلة.

تم ترحيل الزوجة والعشيق للنيابة وهناك اعترفت المتهمة بممارسة الرذيلة مع العشيق في غياب زوجها وأن هناك علاقة غير شرعية تجمعها بالمتهم، وأنه دخل الشقة لعلمه بعدم وجود زوجها وبرضاها، فجر الزوج مفاجأة أثناء سير التحقيقات عندما تنازل عن القضية واكتفى بقرار الانفصال عن الزوجة الخائنة كي يلاحقها العار بمفردها بعيدا عنه، إلا أن النيابة كان لها قرار آخر وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لدخوله منزل بدون إذن وفى غياب مالك المنزل.

نص قانون العقوبات في الباب الرابع منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير، حيث نصت المادة (369) على «كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.

المصري اليوم