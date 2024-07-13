أثار مستشار قائد قوات الدعم السريع بالسودان, علي المؤمن, ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أطلق المؤمن, تصريحات خلال استضافة عبر قناة “الحدث” وصفها المتابعون بالكارثية, خصوصاً وأنها جاءت من شخصية تعتبر مؤثرة وقيادية بالدعم السريع. وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع, وهو يتحدث عن سيطرة قوات حميدتي على السودان: (نحن نحتل 72% من مساحة السودان). ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام مذيع القناة ومحاوره بمقاطعته وتحذيره مؤكداً له: (كلمة نحتل يمكن أن تتسبب في إزالتك من منصبك), ليتراجع المؤمن عن كلمة احتلال ويقدم اعتذاره. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مستشار قائد الدعم السريع: (نحن نحتل 72% من مساحة السودان) ومذيع قناة الحدث يحذره: (كلمة نحتل يمكن أن تتسبب في إزالتك من منصبك) والمستشار يعتذر ويتراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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