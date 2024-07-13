بعد 12 عامًا.. فيلم «المدرسة» يجمع إيساف وحورية فرغلي

كشف الفنان إيساف عن إنضمامه لصُناع فيلم «المدرسة»، المقرر بدء تصويره في الفترة المُقبلة، بعدما تنتهي شركة إنتاج الفيلم من اختيار النجوم، بجانب إيساف وحورية.

أكد إيساف، في تصريحات صحفية أنه سعيد بإنضمامه للعمل المختلف، خاصةً أنه يقدم دور رئيسي ضمن الأحداث.

وأضاف إيساف أنه انبهر بفكرة العمل، مما جعله يوافق عليه في أسرع وقت، خاصةً أنه وجد سيناريو الفيلم يحتوي على رسالة وليس مجرد عملًا كوميديًا.

وتابع إيساف أنه تحمس للعمل لأنه من تأليف محمد شعبان، لذلك شعر بالانجذاب بعدما قرأ السيناريو، وشعر أنه يريد التعامل مع كل مشهد له على طريقة الـ«ماستر سين»، كما أعرب عن سعادته للتمثيل مع حورية فرغلي.

وتدور أحداث فيلم «المدرسة» في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي وغيرها.

وفى سياق مختلف قال الفنان إيساف بأنه تعاون مع الفنانة حورية فرغلي من قبل في فيلم «رد فعل» منذ 12 عامًا، وذلك بصفة غير مباشرة تحديدًا كمطرب غنائي فقط لا غير، لافتًا، بتقديمه أحد الأغاني الدعائية والترويجية للعمل والتى حملت اسم «أنا مين» وهي من كلمات محمد عبدالحميد وألحان وتوزيع أحمد عبدالسلام.

المصري اليوم