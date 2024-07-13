تداول مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع رجل سوداني وهو يبكي ويذرف الدموع أثناء ترديده الأغنية الوطنية الشهيرة (أنا إفريقي أنا سوداني) مع مطربها الفنان الراحل إبراهيم الكاشف. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر عن تأثره بالمقطع وكتب متابعون بعد أن قاموا بمشاركته: (حينما يبكي الرجال قهراً). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. سوداني يبكي ويذرف الدموع وهو يردد مع الفنان الكاشف الأغنية الوطنية (أنا إفريقي أنا سوداني) ومتابعون: (حينما يبكي الرجال قهراً) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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