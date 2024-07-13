إعادة تأهيل مستشفى البلك للأطفال

شهد وزير الصحة الاتحادي د.هيثم محمد إبراهيم، والي ولاية الخرطوم أ. احمد عثمان حمزة، ظهر اليوم بمباني مستشفى البلك التخصصي للاطفال إعادة تاهيل المستشفى .

أكد وزير الصحة الإتحادي د هيثم محمد إبراهيم،على إستمرار مسيرة الصحة رغماُ عن الظروف التي تواجه البلاد، واستهداف مليشيات الدعم السريع الجنجويد لقطاع الصحة، مشيراً إلى أن ولاية الخرطوم تقدم دروس وعبر وصدق وتوكل على الله في إستمرار تقديم الخدمات الصحية.لافتاُ إلى أن مستشفى البلك التخصصي للاطفال بعد التاهيل اصبح مستشفى مرجعي يقدم خدمات نوعية بسعة سريرة 190سرير ، ملتزماً بتاهيل طوارئ مستشفى امدرمان ،موضحاً أن خطة إعمار مستشفيات ولاية الخرطوم تبدأ بعدد 10 مستشفيات بتكلفة تقدر ب65 مليون دولار ، لافتاً إلى إستعادة خدمات التأمين الصحي بالولاية لتخفيف العبء على المواطن.

و ثمن الوزير الدور الكبير الذي يقوم المجتمع المحلي بالولاية واسهامه تجاه العمل الصحي ،موكدا ان هذا يعتبر رمزية من ادبيات السودانين التي عرفوا بها

شاكراً الكوادر الطبية التي ظلت تقدم الخدمات في ظل ظروف الحرب واستهداف المليشيات للكوادر الطبية،معلناً عن دعم مالي بمبلغ 20 مليون جنيه للكوادر العاملة بمستشفى البلك .

من جانبه اثني والي ولاية الخرطوم أ. احمد عثمان حمزة علي جهود الجهات التي ساهمت في تاهيل مستشفى البلك التخصصي للاطفال واصفا العمل برد الجميل من اجل صحة الاطفال ،مؤكداً على ان الصحة أولوية لدى حكومته ،مشيرا ان المجتمع الولائي بولاية الخرطوم ظل ومازال يقدم الكثير في مجالات العمل الطبي .

ولفت الوالي إلى أن نقلة وتطور كبير في مستوى تقديم الخدمات الصحية بالولاية، مشيداً بصمود مواطني ولايته، مشيراً إلى الإستهداف الممنهج والواضح من مليشيات الدعم السريع الجنجويد للقطاع الصحة بالولاية، محياً الجيش الابيض للوقف الكبيرة ودورهم الواضح في معركة الكرامة، شاكراً وزير الصحة الإتحادي د هيثم محمد إبراهيم لتقديم الدعم والسند للولاية.

وأشار الوالي إلى إطلاق وزير الصحة الإتحادي لنداء من أمام بوابة مستشفى امدرمان لإعادة إعمار المستشفيات التي دمرتها الحرب.موضحاً خطة الولاية لإنشاء برج البلك التخصصي للاطفال لتقديم خدمات متكاملة لشريحة الاطفال التي تضررت كثيراً بسبب الحرب .ج

وشكر الوالي وزارة الصحة الإتحادية لتوفير معينات الخريف وادوية الملاريا، كاشفاً عن قيام ورشة لإعادة الإعمار بولاية الخرطوم، متمنياً النصر للقوات المسلحة .

واوضح مدير عام الصحة ولاية الخرطوم د. محمود القائم ، ان والي ولاية الخرطوم و وزير الصحة الإتحادي من اكبر الداعمين لقطاع الصحة بالولاية،مشيراً إلى تطور كبير شهدته الولاية في الصحة من افتتاح مستشفيات ومراكز صحية واعادة تاهيل ، مقدماً الشكر لرئيس مجلس السيادة لاهتمامه بالصحة وجعلها أولوية.

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