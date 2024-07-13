شاركت المذيعة السودانية المعروفة نورهان نجيب, في “الترند” المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بين النجوم هذه الأيام. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت نجمة قناة النيل الأزرق بترتيب الأكلات السودانية المحببة لديها من 1 إلى 10. وتصدرت اللحمة السودانية قائمة إختيارات نورهان نجيب, وجاءت (سلطة الدكوة) في المرتبة الثانية, وكشفت المذيعة عن عدم حبها للفول, الذي جاء في آخر اختياراتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. من 1 إلى 10.. المذيعة نورهان نجيب ترتب الأكلات السودانية المفضلة لديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.