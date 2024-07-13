لحقت المذيعة والإعلامية السودانية الشهيرة الريان الظاهر, بركب النجوم والمشاهير المشاركين في “فلتر” و “ترند” الأكلات السودانية المحببة لديهم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شارك عدد كبير من النجوم والمشاهير متابعيهم بكشفهم عن الأكلات السودانية المحببة. وتصدرت وجبة (الملوخية المفروكة) قائمة الأكلات المحببة عند نجمة قناة النيل الأزرق والعربية, وجاء “الأقاشي”, في المرتبة الثانية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد كشفت الريان الظاهر, في اختياراتها عن عدم حبها لوجبة “العصيدة” والتي جاءت في المرتبة الأخيرة لاختياراتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني الريان الظاهر تشارك في “ترند” الأكلات السودانية المحببة لديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.