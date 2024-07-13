تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمتابعات واسعة من قبل الجمهور. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة السودانية الشهيرة حنان بلوبلو, مع إبنتها من داخل مركز خبيرة التجميل المعروفة هبة الأحفاد. وخطفت إبنة بلوبلو, الأضواء من والدتها بجمالها الملفت وفقاً لما كتب المتابعون, وظهرت إبنة الفنانة وهي تمازح والدتها بعد جلسة المكياج قائلة: (مكياجي أحلى من مكياج أمي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. (مكياجي أحلى من مكياج أمي) إبنة الفنانة حنان بلوبلو تخطف الأضواء من والدتها بجمالها الملفت في أول ظهور لها على السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.