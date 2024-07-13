معتز برشم يعلن : أولمبياد باريس 2024 آخر مشاركة أولمبية لي

أعلن البطل القطري الأولمبي والعالمي في الوثب العالي معتز برشم الاعتزال دولياً، مشيراً إلى أولمبياد باريس ستكون الأخيرة له .

وقال البطل القطري – في منشور على حسابه بمنصة انستجرام – “ما بين فرحة تحقيق حلم وحزن نهايته، أولمبياد باريس 2024 راح تكون آخر مشاركة أولمبية بالنسبة لي”.

وأضاف: “‏فخور جدا إني حققت حلمي الرياضي بأن أكون لاعب أولمبي وفخور برفع علم بلادي قطر في ثلاث دورات اولمبية متتالية في رحلة امتدت على مدى تسع سنوات بدأت بأول مشاركة اولمبية لي في لندن 2012 ‏والميدالية الفضية، ريو 2016 ايضاً ميدالية فضية ثم طوكيو 2020 ميدالية ذهبية .

‏وتابع: “استمتعت برحلتي الأولمبية في جميع مراحلها الحلوة والمرة وجميع صعابها وتحدياتها التي اكتسبت منها خبرات كبيرة وتعلمت منها دروس لا تعد ولا تحصى، والتي أتمنى أن أنقلها للأجيال القادمة في المستقبل”.

وقال : “الآن أقل من شهر واحد فقط يفصلنا عن افتتاح دورة الألعاب الاولمبية باريس 2024، آخر محطة أولمبية بالنسبة لي كلاعب، وبكل فخر وشرف سأكون حامل العلم في مهرجان الافتتاح بإذن الله” .

الشرق القطرية