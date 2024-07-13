“مثيرة للجدل”.. أيتن عامر تكشف عن برومو كليب أغنيتها الجديدة

ايتن عامر

طرحت الفنانة أيتن عامر البرومو التشويقي الرسمي لكليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “مثيرة للجدل”، والمقرر طرحه خلال أيام عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وظهرت “أيتن” خلال البرومو بإطلالة مبهجة تتناسب مع أجواء الصيف وكلمات الأغنية بالوقت ذاته، وانهالت التعليقات المشيدة بكلمات البرومو معربين عن تشوقهم لمشاهدة الكليب كامل.

وكانت أيتن عامر، أحيت أولى حفلاتها الغنائية بإحدى البواخر النيلية، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، وبدأت حفلها بأغنية “ستو أنا” التي قدمتها مع النجم أكرم حسني، وتفاعل الجمهور الحاضر معها وردد كلمات الأغنية.

وواصلت أيتن عامر حفلها الغنائى، حيث قدمت أكثر من 8 أغنيات لها أبرزها “تبادل النظرات”، “اكشف”، “بناقص”، “ماليش في القفش”، وأغنيتها من فيلم زنقة الستات، كما قدمت أغنيتين للفنان رضا البحراوي وأغنية للفنان أحمد عدوية، وأغنية “هيجيلي موجوع” لـ تامر عاشور، كما تألقت في أغنية “نسم علينا الهوا” للفنانة الكبيرة فيروز، وأغنية “أما براوة” للفنانة نجاة الصغيرة.

وأعربت أيتن عامر عن سعادتها بأول حفل غنائي، وقالت في تصريحات صحفية: “مبسوطة جدًا بأول حفل لى، والتفاعل مع الجمهور مختلف تماما وردود الفعل في وقتها بتكون افضل من أنك تنزل أغنية على المنصات والسوشيال ميديا، واكتشفت أن الأغانى بتكون احلى كتير عن التسجيل في الاستوديو، لان اللايف بيكون أحلى والفرقة الموسيقية بتعمل روح مختلفة ليها”.

وتابعت أيتن عامر: “ردود الفعل كانت خطيرة وده ظاهر في الفيديوهات لأن الناس أول مرة يشوفونى لايف، وكمان ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعى كانت حلوة جدًا ومتفاجئين”.

وأضافت: “مكنتش خايفة من تجربة إقامة حفل غنائى وده ظاهر في الفيديوهات وأن الجمهور متقبل أدائى، وأنا مش بغير مهنتى لأن أنا في الأول كنت مطربة واتاخدت من الغناء للتمثيل.

واختتمت حديثها قائلة: “إن شاء الله في حفلات جاية كتير، لأن بعد أول حفل عملته في شركات كلمتنى على إقامة عدة حفلات الفترة المقبلة، ولكن هتكون بشكل مختلف إن شاء الله ويكون فيها شو أكتر من كده”.

جريدة الدستور