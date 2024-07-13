انسلاخ قوة ضخمة من الدعم السريع بالنهود

أكدت مصادر عسكرية، انسلاخ قوة قوامها 300 فرد و7 ضباط على متن 11 عربة مقاتلة بكامل تسليحها، بقيادة العميد (أبوستة) من الدعم السريع، وسلمت نفسها للقوات المسلحة بالنهود.

حيث استقبل القوة المنشقة الأمير عبدالقادر منعم منصور ناظر قبائل عموم دار حمر.

في محور الفاشر تصدت القوات المسلحة والقوة المشتركة لمحاولة تسلل للمليشيا من المحور الشمالي الشرقي بالمدينة، وكبدتهم خسائر فادحة وطاردتهم لخارج المدينة، واستلمت منهم سيارات حية وأسلحة ثقيلة. اليوم التالي

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