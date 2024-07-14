إبراهيم الميرغني: على الشعب السوداني أن يعرف بوضوح من الذي يعمل على إجهاض أي فرصة لوقف الحرب

قال القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إبراهيم الميرغني يأن على الشعب السوداني أن يعرف بوضوح من الذي يعمل على إجهاض أي فرصة لوقف الحرب وتحقيق السلام. الجزيرة – السودان

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