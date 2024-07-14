وفاة السبّاحة شذى نجم بعد صراع مع المرض

فارقت السباحة البطلة لاعبة نادي طنطا، شذى نجم، الحياة، عن عمر ناهز 15 عامًا، بعد صراع مع المرض، اليوم السبت.

وتعرضت شذى نجم، سباحة نادي طنطا، إلى توقف عضلة القلب أثناء خوض التدريبات خلال اليوم الأول من الشهر الماضي، وفقدت السباحة المصرية، الوعي بعد نقلها إلى المستشفى، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، بأحد المستشفيات الخاصة، قبل أن يتم نقلها إلى معهد ناصر بالقاهرة.

وزار الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، السباحة شذى في المستشفى التي كانت ترقد بها، كما قام بتشكيل لجنة طبية عليا لمتابعة حالتها.

وكذلك زارها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة في معهد ناصر، وخلال الأيام السابقة كانت هناك دعوات للتبرع للفقيدة الشابة بالدم لإنقاذ حياتها بعد تدهور حالتها، إلا أنها توفيت اليوم، ومن المنتظر أن يتم تشييع جنازة فقيدة الرياضة بمحافظة الغربية عند وصول الجثمان لمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

جريدة الدستور