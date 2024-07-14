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وفاة السبّاحة شذى نجم بعد صراع مع المرض

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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فارقت السباحة البطلة لاعبة نادي طنطا، شذى نجم، الحياة، عن عمر ناهز 15 عامًا، بعد صراع مع المرض، اليوم السبت.

وتعرضت شذى نجم، سباحة نادي طنطا، إلى توقف عضلة القلب أثناء خوض التدريبات خلال اليوم الأول من الشهر الماضي، وفقدت السباحة المصرية، الوعي بعد نقلها إلى المستشفى، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، بأحد المستشفيات الخاصة، قبل أن يتم نقلها إلى معهد ناصر بالقاهرة.

وزار الدكتور أشرف صبحي وزير ، السباحة شذى في المستشفى التي كانت ترقد بها، كما قام بتشكيل لجنة طبية عليا لمتابعة حالتها.

وكذلك زارها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة في معهد ناصر، وخلال الأيام السابقة كانت هناك دعوات للتبرع للفقيدة الشابة بالدم لإنقاذ حياتها بعد تدهور حالتها، إلا أنها توفيت اليوم، ومن المنتظر أن يتم تشييع جنازة فقيدة الرياضة بمحافظة الغربية عند وصول الجثمان لمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

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جريدة الدستور

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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