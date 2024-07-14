الهندي عز الدين: ‏الشعب يحتاج لهدنة إنسانية لأكثر من شهرين تكتمل خلالهما حلقات الاتفاق السياسي الشامل

قال الكاتب الصحفي الهندي عز الدين بأن ‏الشعب يحتاج لهدنة إنسانية لأكثر من شهرين تكتمل خلالهما حلقات الاتفاق السياسي الشامل. وأنه على وفد الحكومة في محادثات جنيف غير المباشرة أن يتعاطى بجدية وقوة مع الملف الإنساني. الجزيرة – السودان

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