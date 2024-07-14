ياسر عرمان: إذا مزقت الحرب الجيش فإن حكم السودان وبناء منظومة عسكرية في ظل سلام مستدام صعبة المنال

ياسر عرمان قال رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان بأنه إذا مزقت الحرب الجيش فإن حكم السودان وبناء منظومة عسكرية في ظل سلام مستدام صعبة المنال. الجزيرة – السودان

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