مليشيا الجنجويد تستهدف بشكل ممنهج تدمير البنية التحتية للجزيرة

قالت لجان مقاومة مدني، إنّ مليشيا الجنجويد ومنذ اجتياحها ولاية الجزيرة بمدنها وقراها الآمنة تعمدت تدمير البنية التحتية لمشاريع (الجزيرة، الجنيد، الرهد وزقطاعيات سكر سنار والمكاتب المتاخمة لجنوب الجزيرة)، سرقة آلاف الآليات الزراعية وأدوات التحضير الزراعي والأسمدة والتيراب وترحيلها خارج الولاية، وسرقة محصول المزارعين الشتوي والصيفي بالكامل.

وأضاف بيان للجان مقاومة مدني اليوم الأحد: “تم تدمير البنية التحتية لجامعة الجزيرة بمجمعاتها الأربعة داخل مدينة مدني ومجمع الكاملين والحصاحيصا ومدينة الحوش، ووحدات الجامعة الصحية، كما تمت سرقة أصول وممتلكات وسيارات جامعة البطانة، وكل الجامعات الخاصة والأهلية ما عدا جامعة المناقل”.

وتابع البيان: “نحن ننظر إلى أن هذه الأفعال التي أجرمتها مليشيا الجنجويد ليست بالعبثية وبمحض الصدفة، إنما استهدافٌ واضحٌ وصريحٌ وممنهجٌ ومخططٌ لتدمير البنية التحتية للولاية”.

صحيفة السوداني