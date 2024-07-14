والي كسلا يؤكد على مواقف مواطني خشم القربة في دعم الجيش

اطلع والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق على حجم الحراك الشعبي في اطار نفرة المقاومة الشعبية بمحلية ريفي خشم القربة وماتم في اطار دعم واسناد القوات المسلحة والمجهود الحربي بصورة عامة.

واشاد الوالي خلال لقائه القيادات المجتمعية بمحلية ريفي خشم القربة برئاسة الخليفة عبد العظيم محمد الامين اشاد بتدافع واستجابة مواطني خشم القربة مع متطلبات المرحلة خاصة دعم معركة الكرامة والاستنفار والمقاومة الشعبية.

وقال ان الاستجابة الكبيرة من المواطنين لهذا الحراك تؤكد على روحهم الوطنية وجاهزيتهم للدفاع عن الولاية ضد أي اعتداء.

قراء الوالي جهود الفرقة 11 مشاة بخشم القربة وبصماتها الواضحة في حدود المسؤولية والمنطقة الشرقية وافتتاحها عبر منسوبيها في كافة جبهات القتال ضد المليشيا المتمردة.

واوضح ان استشعار المواطن بالمسؤولية تجاه الوطن يعتبر الضامن لتقديم التضحيات وكل غال ونفيس.

ودعا الوفد الى الاستمرارية في هذا الحراك وتأكيد دور المواطن والمحلية باعتبارها بوابة الولاية من الناحية الجنوبية وفقا لسونا .

من جانبه قدم رئيس المقاومة الشعبية بمحلية ريفي خشم القربة احمد محمد الزين تنويرا شاملا حول ماتم من جهد وماتم من تنسيق في اطار التنسيق على مستوى محليات القربة وحلفا الجديدة ونهر عطبرة بقيادة سيف الدولة يوسف عمارة رئيس التنسيقية فضلا عن الدعم المقدم للقوات المسلحة عبر قوافل الاسناد ودعم المعسكرات والارتكازات خاصة بمنطقة البطانة على حدود المحليات الثلاثة مبينا ان المقاومة الشعبية بالقربة وبعد قرار الوالي باعادة هيكلتها وتكوين المكاتب التنفيذية شرع في تنفيذ المهام كاشفا عن تبرع مجتمع خشم القربة لدعم القوات المسلحة بمبلغ مليار جنيها متحصل منها 361 مليون جنيها.

من جانبه اكد الخليفة عبد العظيم محمد الامين ممثل اتحاد مزارعي القطاع المطري دعمهم للمجهود الحربي بـ(10) مليار جنيها سيتم تحصيلها بعد نهاية الموسم الزراعي الحالي.

وشدد على اهمية الاستنفار ودعم القوات المسلحة كواجب من الواجبات وتاكيدا للوقفة مع الذين يحملون السلاح ويقفون في الخنادق.

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