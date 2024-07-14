جمهوري يتهم بايدن بالتحريض على الاغتيال.. بسبب “تصريح سابق”

ألقى عضو مجلس النواب الجمهوري مايك كولينز من ولاية جورجيا اللوم على الرئيس الأميركي جو بايدن في محاولة اغتيال دونالد ترامب.

وقال كولينز، وهو عضو جديد في الكونغرس من منطقة شرق أتلانتا وله تاريخ من التصريحات الاستفزازية على وسائل التواصل الاجتماعي: “يجب على المدعي العام الجمهوري في مقاطعة بتلر، بنسلفانيا، أن يوجه على الفور اتهامات ضد بايدن بتهمة التحريض على الاغتيال”.

وكتب في تغريدة على موقع “إكس”: “أرسل جو بايدن الأوامر”، وشارك اقتباسا من حديث سابق لبايدن، قال فيه إنه يريد “وضع ترامب في مرمى النيران”.

ووفقا لتسجيل حصلت عليه صحيفة “بوليتيكو” قال بايدن في مكالمة مع المانحين: “لدي مهمة واحدة وهي التغلب على دونالد ترامب. وأنا متأكد تماما من أنني الشخص الأفضل القادر على القيام بذلك. لذا، انتهينا من الحديث عن المناظرة، وحان الوقت لوضع ترامب في مرمى النيران”.

ومن الواضح أن تعبير بايدن مجازيا مقصده أنه يريد التغلب على ترامب في السباق الانتخابي، لاسيما بعد أدائه الكارثي في المناظرة التي جمعتهما.

ويبدو أن التداعيات ستمتد إلى ما هو أبعد من السياسة، حيث دعا أعضاء من كلا الحزبين إلى إجراء تحقيق في الأمر.

سكاي نيوز