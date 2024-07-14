شاهد بالفيديو.. طلب منه أن يقف له في محطته لكن السائق حاول استفزازه.. “رباطابي” في مصر يرد على سائق “ميكروباص” بطريقة ساخرة أضحكت الركاب والمتابعين

تشتهر قبيلة “الرباطاب” في السودان بسرعة الرد وبطريقة ساخرة على الحديث الذي لا يرضيهم أو السؤال الذي يكون في غير موضعه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لأحد مشاهير السوشيال ميديا في مصر.

واشتهر نجم السوشيال ميديا الذي يشبه السودانيين, لأن أصوله من مدينة أسوان, جنوبي مصر, بالمقاطع المضحكة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام الأسواني, الشهير بتصوير مقطع له من داخل حافلة “ميكروباص” مواصلات بالقاهرة.

حيث قام بتصوير المقطع الكوميدي ليرد من خلاله وبطريقة ساخرة على السائق عندما طلب منه أن يتوقف له في شارع محطته.

نجم السوشيال ميديا, طلب من السائق أن يقف له قائلاً (الشارع اللي جاي يا أسطى) ليرد عليه السائق: (مالو؟) وهو ما استفز الأسواني وجعله يرد عليه بطريقة ساخرة (ليا ذكريات فيه..هو أيه اللي مالو) وسط ضحكات الركاب.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في السودان, بتداول المقطع على نطاق واسع, وقاموا بتشبيه نجم السوشيال ميديا الأسواني, بأبناء قبيلة “الرباطاب” في السودان بسبب رده السريع والساخر والمضحك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)