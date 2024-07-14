جرهام: زيارة ابي احمد اكدت اهمية علاقات حسن الجوار

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والاعلام الدكتور جرهام عبد القادر، زيارة رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد للسودان حملت سلسلة من المعاني والمؤشرات تتصل بالمصالح المشتركة للبلدين تاريخيا والعلاقات الثقافية والاقتصادية والموقع الجغرافي للبلدين في المحيط الاقليمي .

وقال في تصريحات صحفية في المنبر الاعلامي للوزارة اليوم إن الزيارة اكدت اهمية وضرورة تقوية وتعزيز علاقات حسن الجوار بما يخدم مصلحة الشعبين.

واوضح جرهام ان السيد رئيس مجلس السيادة تلقي رسالة شكر وتقدير من السيدة كاثرين راسل المدير التنفيذي لليونسيف عبرت فيها عن شكرها لحكومة السودان وتعاونها في مجال حماية الطفل في اعقاب زيارتها مؤخرا للسودان.

وفيما يلي جهود مجلس الوزراء اوضح الوزير ان وزير شؤون مجلس الوزراء القائم باعمال رئيس الوزراء اصدر قرارا قضى بمنع الادلاء باي تصريحات اعلامية لا تقع ضمن الاختصاص على ان تتم عبر وزير الثقافة والاعلام كما اصدر قرارا خاصا بالضوابط الصارمة بشان السفر للخارج للاغراض الرسمية .

وقال ان اللجنة الفنية بمجلس الوزراء ناقشت عددا من الموضوعات ذات الصلة شملت قضايا اقتصادية وخدمية واجتماعية وتشريعية بعمل الدولة وخدمة المواطنين توطئة لاجازتها بواسطة المجلس.

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