شاهد بالصورة والفيديو.. في مشهد مؤثر وبعد أن فرقتهم الحرب.. ضابط بالجيش السوداني يلتقي شقيقه بالصدفة بأحد الأحياء التي تم تحريرها

تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, قائمة المقاطع الأكثر مشاركة وتفاعل على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المؤثر ضابط برتبة ملازم بالجيش السوداني, وهو يلتقي شقيقه بالصدفة بأحد الأحياء التي قام الجيش بتحريرها.

ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن الضابط لم يشاهد شقيقه منذ فترة طويلة بسبب الحرب الدائرة منذ أبريل من العام 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد عبر الكثير منهم عن تأثره بالمقطع خصوصاً بعد العناق الطويل بين الضابط وشقيقه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)