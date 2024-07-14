سعر بيتكوين يقفز فجأة متخطياً 60 ألف دولار بعد محاولة اغتيال ترامب

ارتفع سعر بيتكوين بنسبة بأكثر من 3.9% بعد أن تعرض الرئيس الأميركي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024 دونالد ترامب لإصابة أثناء محاولة اغتيال.

تجاوز سعر بيتكوين 60 ألف دولار، ارتفاعًا من أدنى مستوياته عند 53 ألف دولار في وقت سابق من هذا الشهر، مع ارتفاع فرص ترامب في استعادة البيت الأبيض في نوفمبر على منصة للتنبؤ “Polymarket” القائمة على العملات المشفرة.

شهد ترامب، الذي أصيب أثناء إطلاق نار في تجمع جماهيري في بنسلفانيا يوم السبت، ارتفاع فرصه في الفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر بنحو 10 نقاط إلى 70% على منصة “Polymarket” التي تسمح للمستخدمين بالمراهنة بالعملة المشفرة على نتيجة أي شيء تقريبًا.

قال علي عسكر كبير المطورين في OTS Capital، إن دونالد ترامب أثناء فترة رئاسته السابقة كان من ألد أعداء عملة بيتكوين، إلا أن العملة شهدت إقبالا كبيرا في أميركا والعالم، بالتالي اضطر ترامب إلى إعلانه دعمه لبيتكوين.

وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أن أغلب الأشخاص المتداولين للعملات الرقمية ما بين 25 و35 عاما، موضحا أن ترامب يحاول جذب أصوات هذه الفئة من خلال دعمه لعملة بيتكوين.

تبلغ احتمالات فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات على منصة “Polymarket” حاليًا 16%، وفقا لتقرير نشرته “فوربس” واطلعت عليه “العربية Business”.

برز ترامب كمرشح مفضل لمجتمع بيتكوين والعملات المشفرة، ووعد بحماية حق الناس في حيازة بيتكوين وتم الإعلان عنه كمتحدث رئيسي في مؤتمر بيتكوين 2024 في وقت لاحق من هذا الشهر.

قال ترامب خلال حدث في واشنطن العاصمة الشهر الماضي: “سأتأكد من أن مستقبل بيتكوين سيتم صنعه في الولايات المتحدة وليس دفعه إلى الخارج”.

اتجه ترامب إلى بيتكوين والعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة بعد جني الملايين من سلسلة من الرموز غير القابلة للاستبدال لبطاقات التداول الرقمية القائمة على التشفير (NFTs) ووضعه في خلاف صارخ مع موقف إدارة بايدن المناهض للعملات المشفرة. أعلن ترامب دعمه للعملات المشفرة في أواخر مايو وبدأ في قبول التبرعات للحملة بعملة بيتكوين والإيثريوم والسولانا والدوجكوين.

العربية نت