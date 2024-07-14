بسم الله الرحمن الرحيم

غرفة طوارئ الدندر

مازالت مليشيا الدعم السريع، تواصل انتهاكاتها في مدينة الدندر بكل قُـراها، وجرّبت المليشيا كل أصناف العذاب في الدندر من نهب وسرقة وقتل..!

وفي تطور جديد، قامت المليشيا بجمع كل التراكتورات الزراعية وملحقاتها من أصحابها بالترهيب والضرب والقتل في كل المحلية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، حيث جمعت حوالي ٢٠٠ تراكتور زراعي في قرية الفريش جنوب الدندر وقرية كامراب غرب الدندر..!

وقام أفراد المليشيا بالاستيلاء على كل البذور الزراعية والسماد والمبيدات من القرى ومخازن المزارعين، مِمّا ينذر بفشل الموسم الزراعي الذي يؤدي لمجاعة تطال آثارها جميع أهل السودان، باعتبار أنّ الدندر من أكبر المناطق الزراعية في البلاد..!

كما نشير إلى أنّ قريتي كامراب والفريش أصبحتا مركزاً وثقلاً للمليشيا، من تلك القريتين تنطلق جحافل المليشيا لممارسة النهب والسلب والقتل، فضلاً عن تحول تلك القرى إلى مخازن للمنهوبات من مدينة الدندر وقراها وبها تنتعش أسواق دقلو لبيع المنهوبات.

كما نشير إلى استمرار قطوعات الكهرباء والمياه والاتصالات بمحلية الدندر وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية، الأمر الذي يُهدِّد حياة من تبقوا بالدندر..!

غرفة طوارئ الدندر

14يوليو 2024م