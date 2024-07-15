العثور على جثة تطفو فوق مياه النيل في أسوان

أسوان - مصر

شهد كورنيش النيل بمدينة أسوان، مساء الأحد، اكتشاف جثة تطفو على سطح مياه نهر النيل في ظروف غامضة. تم إخطار رجال الإنقاذ الذين قاموا بانتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث تشير إلى أن الجهات المعنية في أسوان تلقت إخطارًا بوجود جثة تطفو على سطح مياه النيل، بالقرب من شارع كورنيش النيل أمام مبنى المحافظة. قام رجال الإنقاذ بالانتقال إلى موقع الحادث ونجحوا في انتشال الجثة واتخاذ الإجراءات الضرورية.

وحضرت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثة وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد أسباب الوفاة والبحث في وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة أسوان العمومية، حيث باشرت السلطات التحقيق في الحادثة وتحرير المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.

الشروق نيوز