المؤتمر الوطني: لا تستطيع أي جهة تحديد مكانتنا في الفعل السياسي

قال حزب المؤتمر الوطني المنحل لقد ظل الحزب ركن ركين وعنصر محوري في أي عملية أو تحول سياسي يطرأ على الداخل السوداني والقرن الإفريقي ككل.
– هذا التصريح هو أول مخرجات المنبر الذي يُفترض أنه تفاوضي لتحقيق أكبر إجماع بين فرقاء السياسة في السودان
– لا تستطيع أي جهة تحديد مكانتنا في الفعل السياسي ولا ننتظر أحزاباً متواضعة لا تملك سند جماهيرياً ولاوزناً سياسياً أن تمُن عليه بالمشاركة السياسية.
– مؤسسات الحزب هي من تمتلك الحق في تحديد المشاركة في عملية سياسية ولا نستمد شرعيتنا من أي جهة أخرى
– مثل هذه التصريحات لا تنال من عزيمتنا السياسية وموقفنا المبدئي في حسم المعركة وهزيمة التمرد.
الجزيرة – السودان
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