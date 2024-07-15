مبارك الفاضل: يجب أن نسقط كل البلاغات المفتوحة على السياسيين ونحاكم فقط القتلة والمجرمين

قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة بأنه يجب أن نسقط كل البلاغات المفتوحة على السياسيين ونحاكم فقط القتلة والمجرمين وسارقي “قوت” الشعب. الجزيرة – السودان

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