إلتقى اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل بمكتبه برئاسة شرطة الولاية بالدامر – إلتقى مولانا / سليمان علي عبدالله – أمين ديوان الزكاة بالولاية وجاءت الزيارة ضمن أولى الزيارات التعريفية لأمين ديوان الزكاة الجديد حيث رحب به مدير شرطة ولاية نهرالنيل وتحدث عن التنسيق الكبير الذي يجمع بين شرطة الولاية وديوان الزكاة باعتباره واحداً من أهم المؤسسات الإجتماعية التي تشرف على أداء فريضة أساسية وركن من أركان الإسلام مشيراً إلى الأثر الإيجابي للزكاة حتى في الجوانب الأمنية فالمجتمع المتكافل الذي يستشعر أغنياؤه مسئوليتهم تجاه الفقراء هو مجتمع بلا جريمة وجدد سيادته تأكيد حرصه التام على إنجاح برامج ديوان الزكاة وتنمية موارده. من جانبه شكر أمين ديوان الزكاة حفاوة الإستقبال وثمن الدور الكبير لرجال الشرطة في إسناد برامج ومشروعات الزكاة وأبدى تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق لتوسعة مظلة عمل الديوان حتى يغطي كافة الأنشطة الإقتصادية بنهرالنيل وهي تشهد زيادة مضطردة في حجم الإقتصاد والتنمية. المكتب الصحفي للشرطة

كانت هذه تفاصيل خبر مدير شرطة ولاية نهرالنيل يلتقي أمين ديوان الزكاة بالولاية ويؤكد دعمه الكامل لإنجاح كافة برامج الديوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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