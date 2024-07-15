أثار القائد الميداني لقوات الدعم السريع “جلحة”, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أطلق “جلحة”, تصريحات أكد من خلالها أنهم في قوات الدعم السريع, يستعدون لدخول مدينة شندي أو ولاية النيل الأبيض, أو مدينة الأبيض, على حسب القرعة التي سيرميها وعلى حسب الرياح.
كما توعد القائد الميداني قوات “الهجانة”, التابعة للقوات المسلحة بمدينة الأبيض, مؤكداً أنهم لا يخافون أحد حتى الملائكة لا يخافون منها.
وذكر “جلحة”, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, أن لون “الكاكي”, الخاص بهم شبيه بلون الكعبة قائلاً: (الكاكي بتاعنا تابع لي الله مباشرة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. القائد الميداني للدعم السريع “جلحة” يثير سخرية المتابعين: (سندخل شندي أو النيل الأبيض حسب القرعة التي سنرميها والكاكي بتاعنا تابع لي الله مباشرة والملائكة نحنا منها ما بنخاف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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