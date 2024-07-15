عاصمة نهر النيل تمهل الأجانب (10) أيام لمغادرة محلية الدامر

منحت عاصمة ولاية نهر النيل الدامر، الأجانب فترة 10 أيام لمغادرة المحلية .

و أعطت لجنة الأمن بمحلية الدامر في ولاية نهر النيل الأجانب مهلة عشرة أيام فقط لمغادرة المحلية.

و كان قد أصدر مدير إدارة الأجانب وضبط الهجرة بولاية الخرطوم، العقيد شرطة نزار خليل، إعلانًا يطلب من جميع الأجانب مغادرة ولاية الخرطوم في غضون 15 يومًا حفاظًا على سلامتهم. اليوم التالي

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