شاهد بالفيديو.. تركها “الدعامة” وهربوا.. أفراد من الجيش يعثرون على غنائم عبارة عن مبالغ طائلة لعملة إحدى الدول العربية ويقومون بتوزيعها وتشتيتها في الشارع العام

جنود فرحون من الجيش السوداني

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات واسعة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد من الجيش, وهم يقومون بتنظيف إحدى المواقع التي تركتها قوات الدعم السريع.

وعثر كتيبة الجيش, على مبالغ طائلة من عملة دولة “الصومال”, كما هو موضح في صورة العملة التي أبرزها أحد ضباط الجيش الذي يقود الكتيبة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وصف جنود الجيش الأموال الصومالية, بالغنائم قبل أن يقوموا بتشتيتها في الشارع العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)